Malatya’da 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başladı

Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen törene Vali Ali Kaban, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve çok sayıda veli ile öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya’da 187 bin 125 öğrenci ve 12 bin 650 öğretmenin ders başı yaptığını belirterek, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 tarihi, bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. 22 Ocak 2018’de birinci birinci dönemini bitireceğiz.5 Şubat 2018’de ikinci dönem başlayıp 8 Haziran 2018’de 2017-2018 eğitim- öğretim yılını bitireceğiz. İlimizde eğitim-öğretim yılına 187 bin 125 öğrenci, 12 bin 650 öğretmen, 776 okul ve kurumda 8 bin 285 sınıfta bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. İlimiz genelinde ortaöğretim kurumlarının tamamında tam gün eğitim yapılmakta olup il genelinde Darende’de bir Battalgazi ve Yeşilyurt’ta ise toplamda 57 temel eğitim kurumumuzda ikili öğretim yapılmaktadır. Devam eden yatırımlarımız neticelendirildiğinde 2019-2020 yeni öğretim yılında ilimizin tamamında tam gün eğitime geçmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise eğitimin önemine değinerek “Eğitime verdiğimiz her önem aslında geleceğimize verdiğimiz önem anlamına geliyor. Ülkemizi müreffeh seviyeye getireceksek muasır medeniyetin seviyesine ulaştıracaksak artık ülkeler birbirini işgalini eğitimle kazanmış oldukları ekonomik güçlerle, geliştirmiş olduğu teknolojilerle ülkelerini diğer ülkelerin kültürü üzerinde hem baskın hale getiriyor hem de daha etkin bir hale getiriyor hem de kendi ülke vatandaşının refah seviyesini yükseltmiş olur” şeklinde konuştu.

2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu da Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi eğitim bir milleti ya hür ve müreffeh ülke seviyesine getirir ya da başka ülkelerin esiri haline getirir” eğitimin önemine değindi. Kocaoğlu geleceğe çok güzel hazırlanmak için öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Malatya Valisi Ali Kaban ise eğitimin önemine vurgu yaparak, “Bir ülkeyi kurtaracak iki ordu vardır; biri ordu, yurdu işgalden koruyacak eğer bir sıkıntı çıkarsa koruyacak bir askeri ordu. Bir de geleceğimizi belirleyecek gençlerimizi yetiştirecek bir ilim ve irfan ordusudur. Bunlardan birisinin eksikliği ciddi manada ülkelerin varlığını tehdit ediyor. Biz bu anlamda ülkemizi düşman işgalinden kurtarabiliriz, ülkemizin bağımsızlığını devam ettirebiliriz, ancak ilimle irfanla ilgili yapacağımız çalışmalarda bir eksiklik yaşamamız halinde ciddi manada geleceğimizi belirleme hususunda sıkıntıya düşeriz. Bu tehlike askeri ordumuzu da sıkıntıya düşürür” İfadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okula ilk başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından “hoş geldin çiçeği” verildi. Daha sonra Vali Ali Kaban tarafından öğrencilere kitap dağıtıldı.