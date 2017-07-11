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11 Temmuz 2017 12:55

Malatya’da 2018-2022 Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendiMalatya bir Otel’de düzenlenen çalıştayda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve katılımcılar yer aldı.

Malatya’da 2018-2022 Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi

11 Temmuz 2017 12:55

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi


Malatya bir Otel’de düzenlenen çalıştayda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve katılımcılar yer aldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağına inandığı 2018-2022 ‘Stratejik Plan çalıştayı’na yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Zaman plan dahilinde durum analiz ve strateji geliştirme safhaları sürdürülmekte olup bu amaçla anket, eğitim, toplantı gibi organizasyonları yanı sıra diyalog halinde çeşitli incelemelerde bulunmuştur. Bakanlığımızın güçlü zayıf yönleri ile bakanlığımıza yönelik fırsat ve tehditlerin tespit edilmesini sağlayan GZFT analizinin yanı sıra bakanlığımızın üzerinde etkili olan politik , ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesini sağlayan PESTLE analizi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.


Çalıştay’da aynı zamanda misyon ve vizyon alternatiflerine yönelik bir çalışma yapılacağını ifade eden Karoğlu, "Önümüzdeki günlerde harcama birimlerinin eş güdümü halinde belirlenmiş misyon, vizyon alternatifleri ve maliyetlendirilerek tamamlanmış hedef kartları, müsteşar başkanlığındaki yönlendirme kurulunu onay için sunulacaktır" şeklinde konuştu.


Açılış konuşmasının ardından 4 gruba ayrılan katılımcılar bakanlığın durum ve analizi üzerinde atölye çalışması gerçekleştirdi.




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