Malatya'da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra İnönü Caddesi'nde tören düzenlendi. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği kutlama programı Vali Yardımcısı Sürmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 2'nci Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat'ın törene katılanları selamlamasıyla başladı. Törende saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, "Malazgirt'te at koşturan, gemileri karada yürüten, Altaylar'dan Tuna'ya üç katıda destan yazan adalet timsali bir millet olarak, yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele bugün birliğimizi, dirliğimizi, sarsılmaz irademizi göstermemize vesile olan cumhuriyet bayramımızın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. Amacımız şanlı bir mücadelenin ürünü olan Cumhuriyetimizden, üniter yapımızdan, demokrasimizden ve buna bağlı diğer kazanımlarımızdan hiç bir taviz vermeden, emin adımlarla görkemli geleceğimize yürümektir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile tezyin edilmiş, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, aidiyet duygusunun perçinleştiği, insan odaklı, devlet-millet kaynaşmasını sağlamış Türkiye Cumhuriyeti Devletini ileriye taşımak, basit meselelerin bu büyük hedefimizi gölgelemesine asla izin vermemek milli görevimizdir. Türkiye'nin mevcudiyetini istemeyen düşmanlarımız daima vardır. Bu düşmanların yerli işbirlikçileri ve destekçileri de hiç şüphesiz her zaman bulunuyor. Fakat bu karanlık senaryoları yazanlar ve bunların yerli işbirlikçileri şunu asla unutmamalıdır ki dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da bütün unsurlarıyla bir bütün olarak düşmanlarını yok eden Türk Milleti, bugün de birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıyı yok etmeye muktedirdir. Kirli emeller peşinde koşanların akıttıkları kanda boğulacağından, hor ve zelil bir şekilde tarihin karanlıklarına gömüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlere ve öğrencilere de tavsiyelerde bulanan Sürmen, “Sizler, Atatürk'ün ifadesiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençler sizsiniz. Dolayısıyla, taşıdığınız bu emanetin kutsiyetinin ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Aziz Milletimizin istikbaline yön verecek olanlar sizlersiniz. Ülkemiz, sizlerin gayretleri ile daha da gelişecek ve saygınlığını kat be kat artıracaktır” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Sürmen'in konuşmasının ardından tören, öğrencilerin şiir okuması ve resmi geçidin yapılmasıyla sona erdi.

Kutlama programına MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Baro Başkanı Enver Han, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.