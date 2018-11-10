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Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya’da 9 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da 9 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Malatya'da TOKİ konutlarında son dönemlerde 9 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, kısa sürede 3 şüphelinin kimliğine ulaştı. Ekiplerin yaptığı başarılı operasyonla 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri Y. T., M. T. ve O. T. gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerden çaldıkları telefon, televizyon, kamera gibi elektronik eşya ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken 3 şüpheli ise sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Malatya E tipi cezaevine gönderildi.

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