Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

yılı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Malatya’da Zafer Bayramı Resepsiyonu düzenlendi.

Malatya Valiliği’nin ev sahipliğinde Orduevi’nde gerçekleşen resepsiyona Malatya Valisi Ali Kaban, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han ile resmi kurum ve kuruluş müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda bir konuşma yapan 2. Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, “Bugün Malazgirt Savaşı’ndan 851 yıl sonra, Anadolu’daki varlığımızı pekiştiren büyük taarruzun 96. yıl dönümü. Bu topraklarda her 26 Ağustos’ta, her 29 Ekim’de, her 23 Nisan’da nasıl tarihimizi, Atalarımızı, büyüklerimizi, geçmişten geleceğe yaşadığımız büyük macerayı hatırlıyorsak, siz kıymetli devlet adamlarımızın, gazilerimizin, vefakar şehit ailelerimizin, kahraman silah arkadaşları ve aileleri ile büyük Türk milletinin gayreti iledir” ifadelerine yer verdi.

Tuğgeneral Sayat, 2.Ordu Komutanlığının Çaldıran’dan Anamur’a kadar 21 ilde halkında desteği ile eskisinden daha emniyetli bir şekilde vatanı koruduğunu dile getirerek “Yurt içinde ve yurt dışında devletin, milletin çıkarını geçmişte olduğu gibi koruyacaktır. 30 Ağustos’ta, bu büyük başarıya imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi. Resepsiyonda, Vali Kaban, Garnizon Komutanı Sayat ve Belediye Başkanı Polat şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.