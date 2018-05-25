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25 Mayıs 2018 13:48

Malatya’da 4 ayda 194 başıboş hayvan sahiplenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam alanında, 2017 yılı içerisinde toplam 190 başıboş hayvanın, 2018 yılının ilk 4 ayında ise 194 hayvanın sahiplenildiği bildirildi.

Malatya’da 4 ayda 194 başıboş hayvan sahiplenildi

25 Mayıs 2018 13:48


Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde 128 dönüm arazi üzerine kurulan ve içerisinde kedi, köpek başta olmak üzere birçok hayvanın bulunduğu Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında isteyen vatandaşlara ücretsiz hayvan verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk dört ayında barınakta 415 köpek ve 23 kedinin bulunduğu, bu hayvanların her türlü bakım ve tedavilerinin yapılarak koruma altına alındığı belirtilirken, bu süre içerisinde 194 hayvanın vatandaşlar tarafından hiçbir ücret edemeden sahiplenildiği duyuruldu. Kedi veya köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların hafta içi mesai saatlerinde Elazığ yolunun 15’nci kilometresinde Yeniköy sınırları içerisinde bulunan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını ziyaret edebilecekleri vurgulandı.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, özellikle kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların barınağa gelerek, burada her türlü tedavisi yapılan ve aşıları tamamlanmış olan hayvanları ücretsiz olarak alabileceklerini söyledi.




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