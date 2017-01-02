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02 Ocak 2017 10:22

Malatya’da 40 bin küçük aile işletmesi var

Malatya’da 40 bin küçük aile işletmesi var

02 Ocak 2017 10:22

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Malatya da 40 bin civarında 1ile 4 baş arasında Küçük Aile işletmesi olduğunu belirterek, “Milli tarım projesi ile birlikte Malatya daki Küçük Aile işletmelerini 10 başa çıkarmak için start verdik” dedi.
Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Malatya daki Küçük Aile işletmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malatya daki hayvan işletmelerinin yüzde 90’nın Küçük aile işletmesi olduğunu belirten Kurtoğlu,1-4 baş arasında olan bu işletmeleri 10 başa çıkarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Bu çalışmalar kapsamında ilçelerimize ziyaretler yaptıklarını ifade eden Kurtoğlu, “İlçelerimizin Belediye başkanları ile kaymakamlarıyla küçük aile işletmeleri ile ilgili görüşüp çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizin gıda bölümünün öngörülerinden faydalanarak Malatya da üretilen soğuk süt zincirini ulusal bir düzeye çıkarıp satmak istiyoruz. Bunun ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Üretilen sütün bir laboratuvarda analiz edilerek ulusal standartlara çıkararak pazarlamak istiyoruz. Bunun içinde Malatya da bulunan bütün ilçelerde süt toplama merkezlerinin kurulması gerekiyor. Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak Fırat Kalkınma Ajansı ile çalışmalarımız var. Şuanda Yeşilyurt ilçemize 40 tonluk bir süt toplama merkezi kuracağız. Üretilen sütün Pazar sorunu olmayacak. Fakat Malatya da ne yazık ki üretilen sütü üretici istediği değerde satamıyor. Sütünü pazarlayamıyor. Bununla ilgili yerel yöneticilerimiz milletvekillerimiz Malatya ile ilgili ciddi çalışmalar yapmak lazım. Köylerin boşalmaması için alt yapı çalışmalarını tamamlamak gerekir. Süt toplama merkezlerinin bir an önce kurulması ve üreticilerimizin köylerinde ürettiği sütü pazara suna bilmesi gerekiyor” diye konuştu.



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