Malatya'da 6 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 6 bin 380 Paket gümrük kaçağı sigara, 59 adet gümrük kaçağı parfüm, 55 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 33 Kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.