Malatya’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya’da polisin yaptığı operasyonda 9 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya genelinde yapılan çalışmalarda kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 9 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik mücadelede halkın desteğinin her geçen gün daha da önem arz ettiği belirtilerek, bu mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 Polis İmdat hattını araması istendi.