Malatya’da 9. Uluslararası Kervansaray buluşmaları yarın başlıyor

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında Çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Kervansaray Buluşmaları kapsamında Malatya’ya gelen akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında Malatya’ya gelen akademisyen ve sanatçılar, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan sanatçı Hatice Hanedan Yüksel, Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, “Ben yıllar önce Malatya’ya gelmiştim, görmüştüm fakat Malatya gerçekten çok farklı bir şehir geldi bana. Yani doğuda olmasına rağmen çok modern bir şehir. Çok misafirperver bir şehir. Güzel karşılandık, sevecen karşılandık. Merkezi çok beğendim. İşin açıkçası çok şaşırdım Malatya’ya gelince. Öyle bir algı var batı ile doğunun arasında kalmış gibi ama çok modern bir şehir. İnsanlar çok sıcak kanlı. Güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Battalgazi belediyesine teşekkür ediyoruz. Hem sanatçıları hem de kültürleri buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Nevin Erhal da, Malatya’nın derin bir kültüre sahip olduğunu vurguladı. Erhal, "Malatyalı gibi hissetmek, buraya gelince bu duyguyu yaşamak, o zaman bütünleştiğinizi hissediyorsunuz. Buradaki sanata, kültüre, tarihe çok daha adapte oluyorsunuz. Bu kadar derin kültürü olan bir yer, bu kadar tarih olan bir yer olduğunu görünce şaşırdık. Belediyelerin olsun, yerel belediyelerin olsun, büyükşehir belediyelerinin olsun, çalışmalar çok güzel. Sanata da çok değer verdiklerini gördük. O aradaki bu bağ için buradaki etkinliği haber verdiklerinde buyurun gelin ve sergimizi açın dediler. Hatice hanımla biz kişisel sergi açtık. Bir ayrıcalığımız oldu, onun dışında çok mutluyuz. Umarım izleyicilerde bizimle birlikte bu mutluluğu yaşayacaklardır diye umuyorum. Başkanınız Selahattin bey gerçekten çok heyecanlı, içten, bu şehir için yapmak istedikleri çok” şeklinde konuştu. Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci ise, “Yıllarca farklı alanlarda tasarımlar eserler ürettim. Esas alanım grafiker ressam. Fakat son on yıldır atık malzemelerle ilgili özellikle endüstriyel atıklardan gününü doldurmuş artık emekliye ayrılmış, çöpe gidecek demiyorum, çünkü her atık çöp değildir. Atık malzemeleri araba parçalarını değerlendirerek sanatsal eserler üretiyorum. Tasarımlar yapıyorum, heykeller yapıyorum. Yapmış olduğum bu heykelleri Türkiye’de ve buna benzer yurt dışında sergiliyorum. Şu anda da 9. Uluslararası Kervansaray buluşmasındayız. Yıllar önce birincisi ve ikincisi yapıldığında da katılmıştım. Çok gurur duydum. Yani memleketimizin böyle güzel sanat eserlerini insanlarla buluşturmak, yeni gençlere bizi bunları anlatmamız lazım. Çok şükür başkanımızda bu konuda çok duyarlı, çok aktif. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir şekilde sahipleniyorlar. İnsanlara burayı anlatıyoruz. Arslantepe’yi anlatıyoruz. Turizme biz bunu açmak istiyoruz, çünkü var olan eserlerimizi ancak bu şekilde koruyabileceğiz” dedi.

Ahşap üzerine genelde heykel kabartma türü çalıştığını aktaran sanatçı Alper Kaya da, "Şuanda da Battalgazi’nin logosunu yekpare ahşap üzerine renklendirmeyi sadece yakarak bir işlem yapıyoruz. Kervansaray etkinliklerine ilk defa katılıyorum. Özellikle Kervansaray ve caminiz vardı tarihi, çok güzel yani inanılmaz güzel restoreleri. Etkinlik zaten başlı başına çok güzel bir etkinlik, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Fırat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yavuz Deniz ise, “Kültürümüzün tanıtılması açısından çok güzel bir organizasyon. Ben Battalgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Daha öncede katıldım zaten. İnönü Üniversitesi’nden mezunum. O zamanlar öğrenci olarak katılıyorduk, şimdi de nasip oldu” diye konuştu.