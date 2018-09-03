Malatya’da Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre bu dönemde bir önceki aya göre TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 28,74 ile yumurtada oldu. Fiyat artışında yumurtayı yüzde 28,59 ile karpuz, yüzde 24,26 ile salça izledi.

Açıklamada, Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’nde ise aylık yüzde 2,82 artış gerçekleştiği belirtildi. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışı yüzde 6,15 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleştiği dile getirildi. Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE)’nde en yüksek artış yüzde 27,36 ile sağlık grubunda gerçekleşirken bunu yüzde 27,17 ile ulaştırma, yüzde 20,77 ille mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri izledi.

TUİK verilerine göre Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü ise kuru soğan da yaşandı. Kuru soğanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 29,40 oranında düşerken, soğanı ise yüzde 8,60 ile havuç ve yüzde 18,04 ile domates takip etti.