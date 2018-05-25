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25 Mayıs 2018 15:18

Malatya’da Aile Haftası kutlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Haftası dolayısıyla aile ziyareti yapıldı.

Malatya’da Aile Haftası kutlandı

25 Mayıs 2018 15:18


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile MADEM görevlileri aile ziyaretinde bulundu. Her yıl Aile Haftasında aile ziyaretleri yapan MADEM ekibi, bu yıl fedakar bir babaanneyi evinde ziyaret etti. 2 torunu ve 1 engelli çocuğuna bakan babaanne, ziyaretten dolayı oldukça duygulandı. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, babaannenin ulvi bir görev yaptığını belirtti.


Günümüzde parçalanmış aileler sorunu olduğunu kaydeden Gençay, “Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin dağılmasını önlemek için çok sayıda eğitim faaliyeti ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. MADEM birimimiz bu amaçla çalışmaktadır. Toplumun temeli ailedir. Ailelerimizi hassas bir şekilde korumamız gerekmektedir. Bu vesileyle fedakar babaanneyi ziyaret etmek istedik. Uzmanlarımız gerekli desteği verecekler. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaç duyduklarında MADEM birimimize başvurabilirler” diye konuştu.


Ziyaret sırasında Daire Başkanı Gençay, ailedeki çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.




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