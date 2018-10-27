Malatya'da Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı

Şehit Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Açış konuşmasını yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, teşkilat üyelerine uyarıda bulunarak, ”Cumhurbaşkanımızın emek ve mesaisini hep beraber takip ediyoruz. Gece gündüz demeden, yorgunluk, dinleme bilmeden ülkesi için sadece teşkilatlarla ile değil tüm dünya ile uğraşır bir halde iken bizlerin birliğine, beraberliğine gölge düşürecek, aramıza fitne fesat karıştıracak davranışlarda uzak durmamız lazım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Ak Parti'nin bir millet ve vatan davası olduğunu belirterek, "Ak parti aslında Türkiye davasıdır Ak Parti'nin kader Türkiye'nin kaderi ile eştir. Teşkilat olarak bundan dolayı çok hassas çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Önlerinde önemli bir süreç olduğunu belirten AK Parti Malatya Hakan Kahtalı ise "Önümüzde yerel yönetimlerle ilgili önemli bir süreç var. Bu güne kadar Ak Parti'nin teşkilatları her zaman en üst düzeyde destek vermiş katkı sunmuş ve Malatyalı kardeşlerimizde cumhurbaşkanımıza destek vererek hep ilk beş içine girecek desteği vermiştir. Teşkilatlarımız 24 Haziran'da önemli destekler verdi önemli ve zor bir süreç yaşadık Türkiye'nin toplamında bir oy oranı düştü. Malatya'da Cumhurbaşkamızın oyu düşmedi ama vekillik seçimlerin bir miktar oy kaybettik buda Türkiye' deki oy oranı ile eş değer bir oy kaybıydı” ifadelerini kullandı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinen Milletvekili Ahmet Çakır da, "Biz şuan görevde olan değil, büyük bir teşkilatla yürüyoruz bu birlikteliğimiz bize göç katacaktır. Yerel seçimler çok önemli her seçim bir önceki seçimde daha değerli hale geldi yerel seçim iller için, ilçeler için çok çok önemli. Ama bu seçim öğle bir noktaya geldik ki adeta Türkiye'nin büyük mücadelerle ekonomik saldırıları püskürttüğü hem bütün terör örgütlerini yok etme noktasına getirildiği bir süreçteyiz. Türkiye'nin yeniden toparlama kalkınma sürecindeyiz ve bütün bunları ilgilendiren bir yerel sicime gidiyoruz, sadece yerele başkan belirlemeyeceğiz ülkemizin kaderini ilgilendiren bir seçime imza atmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ise Ak Parti'nin 16 yıldır millete hizmet ettiğini belirterek, “Ak Parti 16 yıldır bu millete hizmet yolunda emin adımlarla liderimiz Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde yolunda devam ediyor. Biz her seçimde güçlenerek çıktık, her sıkıntıda millete gittik millette bizim yolumuzu aştı. 24 Haziran seçimleri zor bir seçimdi, Malatya 'dada zor geçti ve biz bir milletvekillide kaybetmiş olduk bunun muhasebesini yaptık önümüzde bir yerel seçim var inşallah o seçimlerde doğru adaylarla biz yenide Malatya'da yeni bir sayfa açarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.