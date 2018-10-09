Malatya'da Amatör Spor Haftası başladı

Her yıl geleneksel olarak 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 81 İl birlikte Malatya'da da başladı.

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Kapsamında Kernek Meydanından Kanalboyunu takiben Atatürk Spor Salonuna kadar yürüyüş yapıldı. Atatürk Spor Salonunda açılış töreni gerçekleşti.

Açılış Törenine Malatya gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Dr. Abdullah Doğan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Amatör Sporcular, Sporcu velileri, öğrenciler ve antrenörler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ‘' Değerli Şube Müdürlerim, değerli öğretmenlerimiz, değerli gençler, sporcularımız ve basınımızın değerli mensupları hepiniz hoş geldiniz. Her yıl düzenlenen 08 - 14 Ekim Amatör Spor Haftası etkinliklerimiz bugün ki açılış töreni ile başlamış bulunmaktadır. Neden amatör spor haftası niçin amatörler diye temel bir soru soracak olursak; Bildiğiniz gibi bütün profesyonel müsabakalar ve sporcular müsabakalarına ve spor hayatlarına ilk önce amatör olarak başlarlar. Bütün milli takımlar, bütün olimpiyat takımları, bütün profesyonel lig müsabakaları dahil futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar spora amatör olarak başlanıp daha sonra kademeler şeklinde ilerlenip elit sporcu profesyonel sporcu seviyesine ulaşmaktayız. Bu bakımdan olimpik ruhun da profesyonelliğin de temeli amatörlüktür” dedi.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'nın konuşmasının ardından Malatya Jimnastik sporcuları gösteri ekibi bir gösteri yaptı.