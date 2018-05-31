Malatya’da ampute futbol takımının Süper Lig hazırlıkları sürüyor

Takımındaki son durum ve transfer konularını değerlendiren Suat Canlı, “Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Tek düşüncemiz takımın ligde kalıcı olmasıdır. Her yıl merdivenleri teker teker aşarak daha da yukarılarda olmayı istiyoruz. Tabii bu sene daha zor bir sezon bizleri bekliyor. Ligde yıllardır mücadele eden profesyonel takım sayısı çok fazla ve kaliteli oyuncuları var. Transfer konusu bu anlamda elbette önemli, ramazan bayramı sonrasında kulüp yönetimimize bir liste sunacağız. Görüştüğümüz prensipte anlaştığımız yerli ve yabancı oyuncular var. Tabii henüz resmi olarak hiç biriyle anlaşmadık ama şampiyonluk kadromuzu zaten muhafaza edeceğiz. Geçen sezon bu takımın şampiyon olmasında çok büyük çabalar sarf eden oyuncu kardeşlerimiz yeni sezonda da bizimle birlikte olacaklar. Yükselen bir grafiğimiz var. Birlik beraberlik içerisinde spor kamuoyunun ve hemşerilerimizin desteğini yanımızda hissettikçe başarılı gidişatımız sürmeye devam edecektir. Hedefimiz Malatya’nın adını Ampute futbolunda daha çok duyurmak” diye konuştu.