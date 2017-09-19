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19 Eylül 2017 17:10

Malatya’da Anaç Koyun ve Keçi desteklemesine başvurular başladı

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2017 yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesine başvuruların başladığını söyleyerek, yetiştiricilerin bundan faydalanması gerektiğini belirti.

Malatya’da Anaç Koyun ve Keçi desteklemesine başvurular başladı

19 Eylül 2017 17:10


Küçükbaş hayvancılıkta üreticilere her yıl koyun başına "Anaç Koyun Keçi Desteklemesi" adı altında 25 TL destek sağlandığını kaydeden Akın, yetiştiricilerin bundan faydalanması için yetiştiricilere bilgilendirme mesajları attıklarını ifade etti.


Devletin üreticilere büyük destekler sağladığını dile getiren Akın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu noktada her zaman vatandaşları uyarıyor. Kendisi, ‘Yerel yöneticiler sürekli sahada olsun’ diyor. Biz de bu noktada sahada olacak ve üreticimize destek vereceğiz. Üretmek istiyorsak üreticimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.


"Anaç Koyun Keçi Desteklemesi”ne son başvuru tarihinin 24 Kasım olduğunu kaydeden Akın, yetiştiricilerin 1 hafta kala müracaat etmesi gerektiğini aktardı.


Akın, konuşmasında, TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik ile birlikte Afyonkarahisar’da düzenlenen Tarım Fuarına katıldıklarını ve burada katılımcılara kayısı ikram ettiklerini ifade ederek fuarı çok beğendiğini aynısının Malatya’da yapılmasını temenni ettiğini belirtti.




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