Malatya’da Arabuluculuk atölye çalışması gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ilimizde Arabuluculuk atölye çalışması yapıldı.

Özel bir otelde gerçekleşen programa Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluk, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Malatya Arabulucular Dernek Başkanı, Arabulucu Avukat Fatma Betül Aksoğan, öğretim görevlileri ile İlimizde Arabulucu olarak görev yapan avukatlar katıldı.

Atölye çalışması hakkında bilgi veren Malatya Arabulucular Dernek Başkanı, Arabulucu Avukat Fatma Betül Aksoğan, Türkiye genelinde 21 ilde yapılan çalışmasının sonuncusunun Malatya da gerçekleştiğini söyledi. Aksoğan, “Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire başkanlığı tarafından düzenlememiş olduğu atölye çalışmasının Malatya ayağında 6 konuda yetkili arkadaşlar eğitim vermekteler. Yılbaşından sonra iş yasasının yasalaşması ile birlikte zorunlu arabuluculuğun gelme durumu söz konusu bunu istinaden bizlerin bir hazırlık yapması gerekiyor. Sağ olsunlar bu konuda bize destek vermek için arabuluculuk çalışması yapmaya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.