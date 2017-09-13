Malatya’da araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Malatya’da Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 160 bin 883’e ulaşıldığı belirtildi. Son verilere göre trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 539, minibüs de 16, otobüs de 7, kamyonette 168, kamyon da 21, motosiklette 53, özel amaçlı taşıtlarda 10 ve traktör de 61 adet arttı. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,55 arttığının belirtildiği açıklamada bu artışta ise en yükseğin yüzde 0,64 ile otomobilde yaşandığı açıklandı.

TUİK verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam 160 bin 883 taşıtın içinde ilk sırada otomobil yer aldı. Kentteki taşıtların 84 bin 859’ unu otomobilin oluşturduğu belirtilerken ez az taşıt sayısı ise 422 ile özel amaçlı taşıtlar oldu. Kentte 4 bin 604 minibüs, bin 596 otobüs, 31 bin 608 kamyonet, 5 bin 52 kamyon, 9 bin 492 motosiklet ve 23 bin 250 traktör bulunuyor.