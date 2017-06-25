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25 Haziran 2017 01:18

Malatya’da arefe gecesi kana bulandı

Malatya’da bir berber de yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Malatya’da arefe gecesi kana bulandı

25 Haziran 2017 01:18


Olay gece 23.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak üzerinde bir berberde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Biçer isimli şahıs araçla geldiği sokaktan inerek iddiaya göre aralarında husumet bulunan berber sahiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Berberden de silahla karşılık verilmesi üzerine Adnan Biçer ile berber sahibi Şükrü Tura ile kardeşleri Ramazan Tura ve Mehmet Tura yaralandı. Berberde müşteri olarak bulunan Süleyman Güden isimli genç ise omuzuna isabet eden saçma ile yaralandı.


Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, durumu ağır olan Ramazan Tura ve Adnan Biçer’in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Berber sahibi Şükrü Tura’nın hayati riskinin bulunduğu belirtilirken Mehmet Tura ve omuzundan hafif yaralanan diğer yaralının ise durumun iyi olduğu öğrenildi.


Polis çevrede toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken polis ekipleri uzun süre delil çalışması yaptı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken polis ekipleri de olayın devam etmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.


Namus meselesinden çıktığı ileri sürülen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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