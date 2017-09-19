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19 Eylül 2017 18:43

Malatya’da Asayiş operasyonu

Malatya’da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da Asayiş operasyonu

19 Eylül 2017 18:43


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, kasten yaralama, silahlı tehdit, silah kanununa muhalefet, araç kurşunlama, ev ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan 10 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olaylarda kullanılan 2 adet tabanca da ele geçirilirken sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.


Tutuklanan 5 zanlı Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.




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