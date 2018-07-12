Malatya’da asılsız ihbar uyarısı

Dr. Recep Bentli, yapılan düzenleme ile birlikte asılsız ihbarda bulunanlara yönelik 250 TL para cezası kesileceğini söyleyerek, vatandaşların 112 hatlarını boşyere meşgul etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Müdürü Recep Bentli, Anayasa değişikliğine uyum kapsamında 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 112 acil çağrı merkezlerine gelen gereksiz çağrılarla ilgili bir düzenleme eklendiğini hatırlatarak, valilere, Acil çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar için 250 lira idari para cezası kesme yetkisi verildiğini söyledi. Malatya Acil Çağrı Merkezine günde ortalama bin 770 çağrı geldiğini ancak gelen çağrıların yüzde 65’ini asılsız çağrıların oluşturduğunu vurgulayan Bentli, “703 nolu KHK’da asılsız çağrılarla ilgili valiliklere idari para cezası verme yetkisi verildi. Her asılsız çağrı basına 250 lira ödenecek. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Biz günlük 188 vakaya çıkıyoruz ama toplam çağrı sayısı bunun çok çok üzerinde. Gelen çağrıların yüzde 65’i asılsız vaka” diye konuştu.

Canı sıkılan vatandaşların Acil Çağrı Merkezini aradığını söyleyen Bentli, asılsız çağrıların hastaya gidilen zamanı geciktirdiğini de kaydederek, "Asılsız vakalar işlerimizi zorluyor. Hastaya çıkma zamanımızı geciktiriyor. Yeni KHK ile işlerimizi daha iyi yapmaya çalışacağız. Canı sıkılan, işi gücü olmayanlar arıyor” İfadelerini kullandı.

Acil Sağlık Hizmetleri

Bentli, acil sağlık hizmetleri ile ilgili verdiği bilgide ise, "Toplam 37 istasyonumuz 555 personelimizle acil servis hizmeti veriyoruz. Bunlardan 2 tane ambulansımız yatalak hastaları evden hastaneye, hastaneden eve götürüyor. Bazen 2 ambulans yetişemeyebiliyor. Hasta yakınlarından biraz daha sabır bekliyoruz ” Şeklinde konuştu.