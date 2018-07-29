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29 Temmuz 2018 14:28

Malatya’da askıda ekmek kampanyası başladı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Genel Başkanı Dr.

Malatya’da askıda ekmek kampanyası başladı

29 Temmuz 2018 14:28

Devlet Bahçeli’nin startını verdiği ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını Malatya’da da başlattıklarını söyleyerek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.


MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, haftalık 100 ekmek ile projeye destek olarak, yoksul ve muhtaç vatandaşlara desteklerinin başladığını söyledi.


Avşar, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu, unutulmuş bir geleneğimiz olan Askıda Ekmek projesini Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda biz de Malatyamızda başlatıyoruz. Proje unutulmuş bir geleneğimizi, yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek amaçlı yapılmıştır. Askıda ekmek, yoksul ve yardıma muhtaç kişileri korumak adına son derece önemli bir değerimizdir. Bu proje ile bir ekmek kendinize alırken bir ekmek de yoksul ve muhtaç kardeşlerimize alıyorsunuz. Camiamızın ve Malatyalı hemşehrilerimizin de yardımlaşmak için projeye destek olacağına inancım tamdır. Birlik ve beraberliğimize bu yardımlaşma vesile olacaktır. İlçe teşkilatlarımızda farklı fırınlarda projeye destek amaçlı çalışmalarına başladılar. Bu kampanyamıza destek istiyoruz. Umut ediyorum ki, ihtiyaç sahiplerine destek ve yardımda bulunulacaktır” diye konuştu.




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