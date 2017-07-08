Malatya’da av sezonu 19 Ağustos’ta başlayacak

2006 yılından beri faaliyette olan Malatya Uçar Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Malatya’da yeni bir şube açtı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Muhammed Aslan, kentteki avcılık ile ilgili bilgiler verdi.

Malatya kayıtlı 2 bin 300 avcılarının olduğunu ifade eden Aslan, “Diğer iller göre avcı sayımız iyi. Malatya’da 4 dernek olarak faaliyet yürütüyoruz. Amacımız spor amaçlı av yapmak” dedi.

Kendi kulüplerine 700’e yakın kayıtlı avcının olduğunu belirten Aslan, av sezonunu ise 19 Ağustos’ta bıldırcın avı ile başlatacaklarını söyledi.