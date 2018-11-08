Malatya'da bağımlılık ile mücadele

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı değerlendirme toplantısı Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği 2 Nolu Toplantı Salonu'nda Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan Şahin, İl Müftüsü Ümit Çimen, Cezaevi Müdürü Hidayet Mülayim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Fikret Orhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdür Vekili Tahir Baysal, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Bülent Ceylan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili sunumlar yapılarak İlimizde bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan sorunlar, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi.

İl genelinde paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların ve alınan önleyici tedbirlerin görüşüldüğü Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Vali Baruş'un bağımlılık ile mücadelede özellikle uyuşturucu ile mücadelede ilgili kurum müdürlerine yapılması gereken ve alınması gereken tedbirler konusu ile tüm zararlı alışkanlıklarla ilgili farkındalığın oluşturulması kapsamında eğitimlerin, bilgilendirmelerin devam ettirilmesi talimatını vermesi ile sona erdi.