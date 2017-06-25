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25 Haziran 2017 09:44

Malatya’da Bayram namazı ve şehitlik ziyareti

Malatya’da Ramazan Bayramı namazı nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Malatya’da Bayram namazı ve şehitlik ziyareti

25 Haziran 2017 09:44


Bayram namazını özellikle Yeni Camide kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı.


Bayram namazı öncesi Emekli Müftü Yardımcısı Cengiz Yağcı tarafından verilen vaazın ardından, cemaat daha sonra namaz kılıp dua etti.


Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.


Malatya’da yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise Şehir Mezarlığı camisi oldu. Her yıl olduğu gibi bu bayramda safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.


Bayram namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.


Şehitlerin mezarlarının da temizlendiği ziyarette, aileler mezarlara su dökerek karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocuklarının mezar taşlarını öpen bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.




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