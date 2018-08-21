Malatya’da bayramlaşma programı

Malatya Valiliği’nin öncülüğünde, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Nikah sarayında düzenlenen Programa, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayan,İl Emniyet Müdürü Ömer Oral, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Malatyalıların bayramını kutladılar.