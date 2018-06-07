Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay Batalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Paşalar sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan S.(22) ile Mertcan. T. (18), bıçakla yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan M.M.A.’nın polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.