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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mıhlı Dut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçakla saldırdığı kavgayı tesadüfen bölgede bulunan bir polis memuru havaya 2 el ateş açarak ayırdı. Kavgada M.T. (47) ile M.S. (64) aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri M.T. ile M.S.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan O.S. ile Ö.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde 1 adet bıçak bulundu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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