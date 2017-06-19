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19 Haziran 2017 13:15

Malatya’da bin 500 kişiye iftar

Ortak Değer Malatya Derneği tarafından Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlara iftar verildi.

Malatya’da bin 500 kişiye iftar

19 Haziran 2017 13:15


Battalgazi Belediyesinin de destekleriyle İnönü Kapalı Çarşı üstünde düzenlenen iftar programı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu ifade etti. Kılıç, "Bu güzel davranışları sadece Ramazan’da değil diğer aylarda da yapmalıyız. Her zaman komşumuzu, mağduru ve yoksulu gözetmemiz lazım. Olanın olmayanla paylaşması lazım. Çünkü bizim medeniyetimiz ve dinimiz bunu emrediyor” diye konuştu.


Müslümanların yaklaşmakta olan mübarek Kadir Gecesini de kutlayan Başkan Ergün Kılıç, daha sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftarın arından da sanatçılar Eymen ve Orçun Akgün birbirinden güzel ilahiler seslendirerek vatandaşları adeta mest etti.




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