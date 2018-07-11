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Malatya'da Bir Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı. Bölgeye Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Sevk Edildi.
11 Temmuz 2018 16:21
Malatya’da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
IHAAW162131-ASA/11-07-2018 - Malatya’da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
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11 Temmuz 2018 16:21
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 11.07.2018 16:21:31 TSI NNNN
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