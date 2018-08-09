Malatya’da bir ayda 80 bin yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanlar İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Temmuz ayı Havalimanı İstatistikleri açıklandı. Buna göre geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu 78 bin 899 olurken, dış hat yolcu trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 artışla bin 966 oldu. Toplamda bir ay içerisinde 80 bin 865 kişi havayolunu kullanırken, bir ay içerisinde Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 603 olarak açıklandı.

Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100 artışla 24 olurken toplam uçak trafiği ise 627’ye ulaştı. 2018 Yılı Temmuz ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 787 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Malatya Havalimanı’ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 524 bin 753 yolcu hizmet alırken hizmet verilen toplam uçak trafiği ise 4 bin 53’e yükseldi.