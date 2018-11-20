Malatya'da “Bir Şair Bir Yazar" buluşmaları

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği Malatyalı şair ve yazarları bir araya getirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan "Bir Şair Bir Yazar Buluşması" programının bu haftaki konuğu Şair-Yazar Mustafa Şireci oldu.

Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri, vatandaşlar ve konuk olarak şair-yazar Mustafa Şireci katıldı. Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, "Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programlarının çok verimli geçtiğini söyleyerek “iki haftada bir düzenlenen programlarla Malatyalı şair ve yazarlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Programda hayat hikayesinden ve yaptığı meslekten bahseden Mustafa Şireci, “Biz Malatyalı şairlerin memleketimize, sevdalarımıza, yeri geldiğinde yalnızlığa, toplumsal olaylara, kahramanlığa ve ayrılıklar üzerine yazdığımız şiirlerimizi duyurmak için oluşturmuş olduğunuz bu grup bizler için büyük önem arzetmektedir” dedi. Şair olmak yolunda yaptığı çalışmaları anlatan ve ilk yazdığı şiirin ‘Sevda Vadisi' olduğunu söyleyen Şireci, şiirlerinde aşk, ölüm, ayrılık ve memleket temalı şiirler yazdığını ifade ederek eserlerinden bir kaçını dinleyicilere okudu. Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi şair-yazar Mehmet Fatih Kahraman, Mustafa Şireci'nin yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaşarak, Şireci'nin şiirlerinde kullanmış olduğu ölçüyü, dili ve teknikleri katılımcılarla beraber yorumladı.

Programa katılan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu üyeleri verdikleri destekten dolayı Malatya Kent Konseyi'ne ve katılımlarından dolayı Mustafa Şireci'ye teşekkür etti.