Malatya’da bisiklet yol yarışları yapılacak

Etap Yol Yarışları” düzenlenecek.
05-07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar, 5 Temmuz Çarşamba günü Valilik önünde saat 09.00’da start alacak. Malatya-Doğanşehir Yolunda yapılacak ilk gün yarışlarından sonra 6 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da havaalanı yolunda zamana karşı yarış etabı gerçekleştirilecek. 7 Temmuz Cuma günü ise İnönü Üniversitesi Asfalt zeminde Kriteryum yarışı yapılacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Sponsorluğunda düzenlenen şampiyonaya tüm sporseverlerin davetli olduğu belirtildi.