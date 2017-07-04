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04 Temmuz 2017 17:43

Malatya’da bisiklet yol yarışları yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde “Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4.

Malatya’da bisiklet yol yarışları yapılacak

04 Temmuz 2017 17:43

Etap Yol Yarışları” düzenlenecek.


05-07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar, 5 Temmuz Çarşamba günü Valilik önünde saat 09.00’da start alacak. Malatya-Doğanşehir Yolunda yapılacak ilk gün yarışlarından sonra 6 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da havaalanı yolunda zamana karşı yarış etabı gerçekleştirilecek. 7 Temmuz Cuma günü ise İnönü Üniversitesi Asfalt zeminde Kriteryum yarışı yapılacak.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Sponsorluğunda düzenlenen şampiyonaya tüm sporseverlerin davetli olduğu belirtildi.




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