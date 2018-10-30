Malatya'da Büyükşehir Belediyesine ilk aday

Bu kapsamda Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için AK Parti'den ilk aday adaylığını açıklayan isim Av. Ali Bakan oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine talip olduklarını belirten Bakan, “Allah nasip ederde, görev bize tevdi edilirse, teşkilatlarımızla uyumlu bir şekilde el ele, kol kola Malatya'ya hizmet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Gönül Belediyeciliği' kavramını en güzel şekilde hayata geçireceklerini belirten Bakan, “2014 Mahalli seçimlerinde aday adaylığımıza Malatya halkı büyük bir teveccüh göstermişti. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde de, Malatya halkının, çevremizin, yakın dostlarımızın talep ve teşvikleri ile Cenab-ı Allah'ın da inayeti ile belediye başkanlığı görevine talip olmuş bulunmaktayız. Görev verildiği takdirde şahsım ve ekibim olarak devam eden yatırım ve hizmetlerin tamamlanması noktasında gayret sarf etme düşüncesindeyiz. Bunun yanında hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle Malatya'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kentin tüm bileşenleri ile birlikte el ele vererek, gece gündüz gözetmeden çalışmak arzusundayız. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz projelerimizi zamanı geldiğinde Malatya kamuoyu ile paylaşmayı düşünmekteyiz” diye konuştu.