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22 Aralık 2016 16:49

Malatya’da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Malatya’da cadde ve sokaklar yıkanıyor

22 Aralık 2016 16:49

Battalgazi Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası temizlenen cadde ve sokakları yıkıyor.
Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda ilk olarak kar ve buz temizliği yaptı.
Karlar ve buzlar, kepçelerle kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışına taşındı. Kar ve buzların temizlendiği cadde ve sokaklarda daha sonra ekipler tarafından yıkama ve temizlik çalışması başlatıldı.
Vatandaşların mağdur olmamaları adına Battalgazi Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek yıkanan cadde ve sokaklarda buzlanmalara karşın ise solüsyon kullanıldığı ifade edildi.



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