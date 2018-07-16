Malatya’da cenaze nakilleri ücretsiz oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısına yaptığı 2. birleşimle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Şahin Özer başkanlık etti.

Toplantı öncesi 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili kısa bir konuşma yapan Özer, “15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 2. Yıldönümünü halkımızla birlikte yad etti. Mevlam, o gece vatan ve millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, ailelerine sabırlar ihsan etsin. Gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler nasip etsin. Mevlam ülkemizi ve milletimizi bu ve benzeri şer odaklarının şerrinden muhafaza eylesin” ifadelerine yer verdi.

Özer’in kısa konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2. birleşimde, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Gündem maddeleri arasında yer alan il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olarak yapılmasın hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi kabul edildi.