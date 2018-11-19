Malatya'da çobanlık eğitimi kursu başladı

Yoğun ilginin olduğu eğitimlerde, ilk kursa çoğunluğu kadınların oluşturduğu 40 kişi katıldı.

Birlik binasında konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Başkan İhsan Akın, kırsalda en çok yaşanan sıkıntılardan birinin de çoban yetersizliği olduğunu ifade ederek, bu kapsamda 4 yıl önce Sürü yönetimi eğitimlerine başladıklarını söyledi. Malatya'da şuana kadar yaklaşık bin yetiştirici ve üreticiye çobanlık ile ilgili kurs verildiğini ifade eden Akın, “Bu kurslar, il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla yapıldı ve bizlerde onlara yardımcı olmuştuk. Şuan bizlerde kursu verecek arkadaşlarımız da yetki belgelerini aldılar. Bu doğrultuda bugün ilk kursumuzu açıyoruz. Şuanda mevcut olarak 40 kursiyerimiz var. Bu kurslarımız ilerleyen zamanlarda da devam edecektir. Bu kursların içerisinde 16 saat iş sağlığı ve güvenliği, 24 saat sürüyü yönlendirme, 24 saat sürü besleme, 16 saat sürü bakım işleri, sürü sağlığı olmak üzere toplamda 104 saatlik eğitimler verilecektir” şeklinde konuştu.

Akın, katkılarından dolayı Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüklerine de teşekkür etti.

Kursiyerlerden Songül Boran ise çobanlara ve yetiştiricilere yönelik verilen hibe projesi kapsamında hayvan beslediklerini belirterek, “Dışarıda otlatma imkanımız fazla yok. Şuan evde besicilik yapıyoruz. Yetiştirici olarak sıkıntımız yem fiyatlarında. Bu konuda yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Dışarıda fazla mera alanımız olmadığından, hayvanlarımız fazla otlatamıyoruz. Eğer ki yem fiyatları biraz daha düşerse tabi ki kadın arkadaşlara bu iş ile uğraşmalarını öneririm” diye konuştu.