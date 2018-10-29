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Malatya'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Malatya'da resepsiyon düzenlendi.


Malatya Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Orduevi'nde resepsiyon düzenlendi. Programda kısa bir konuşma yapan Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümünü kutladı.


Yapılan konuşmanın ardından pasta kesimi gerçekleştirildi. Resepsiyonda Vali Vekili Sürmen ve diğer protokol üyeleri konuklarla yakından ilgilendi.


Vali vekili Sürmen'in yanı sıra resepsiyona 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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