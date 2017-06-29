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29 Haziran 2017 10:45

Malatya’da darbe girişimi davası öncesi sanıklara tepki

Malatya’daki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davada 4’üncü duruşmada ikinci oturum başladı.

Malatya’da darbe girişimi davası öncesi sanıklara tepki

29 Haziran 2017 10:45

Bugünkü duruşmayı Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş da izliyor.


Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye bugün devam eden duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları Malatya E Tipi Cezaevi’nden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Davanın bir numaralı sanığı olan dönemin 2. Ordu Komutanı olan Adem Huduti ile bazı sanıklar da SEGBİS ile davaya katılırken sanıkların salona götürülüşü sırasında dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar tepki gösterdi.


Tutuklu sanıkların cezaevi aracından indirilmeleri sırasında bir vatandaş, “Kravat bağlayacağınıza ip bağlayın boğazınıza. Kaça sattınız vatanı, kanı bozuklar size urgan vereceğiz” diyerek tepki gösterdi.


Bugünkü duruşmayı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ahmet Karayiğit, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülay Samancı da takip ediyor. Duruşmaya ayrıca Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, il ve ilçe yönetimi, kentteki bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şehit Aileleri Dernekleri temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Duruşma salonu olan Yakınca Spor Salonu tamamı ile dolarken, bazı katılımcılar burada sanıklara yönelik “FETÖ’nün köpekleri’ diyerek bağırdığı görüldü.


15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7.Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerin yargılandığı davada iddianamede bir numaralı sanık olarak dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti bulunuyor. 28’i tutuklu 76 sanıklı davada şuana kadar sanıkların savunmaları alınırken tanıkların da dinlenilmesine devam ediliyor.




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