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27 Haziran 2017 13:12

Malatya’da darbe girişimi davasına devam edilecek

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davaya yarın devam edilecek.

Malatya’da darbe girişimi davasına devam edilecek

27 Haziran 2017 13:12


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe kalkışmasına ilişkin Malatya’da görülen davada, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 28’i tutuklu 76 kişinin yargılanmasına yarın devam edilecek.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde özel hazırlanan spor salonunda Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek duruşmaya, davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti ile bazı sanıkların SEGBİS ile davaya katılmaları bekleniyor.


7 Mart’ta görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, darbe girişiminde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.


Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede, sanıklara hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’ başta olmak üzere bir çok suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.


Sanıklar için ayrıca ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan da 15’er yıla kadar ceza talep ediliyor.




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