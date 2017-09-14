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14 Eylül 2017 16:26

Malatya’da değişim dönüşüm çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçe sınırları içinde bulunan Recai Kutan Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Malatya’da değişim dönüşüm çalışmaları

14 Eylül 2017 16:26


Eski Malatya merkezine kadar giden yolu etaplar halinde yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İtfaiye Kavşağından Kantar’a kadar olan bölümü yapıyor. MASKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar düzenlemenin yapıldığı 750 metrelik bölümde altyapı çalışmalarını tamamladı. Üstyapı çalışmalarının devam ettiği yolda, İtfaiye Kavşağının bulunduğu yerde kış aylarında yaşanan araç kaymalarını önlemek amacıyla, kavşaktaki kot farkları standartlara uygun hale getiriliyor. 750 metrelik bölümde Büyükşehir Belediyesi, 2.5 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde cep otopark, 2 metre genişliğinde bisiklet yolu 14 metre genişliğinde yollar, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışması yapıyor. 36 aydınlatma direğinin monte edildiği caddeye 72 adet ağaç dikilecek. Büyükşehir Belediyesi, caddenin tamamını etap etap yapacak. 750 metrelik bölümde kaldırım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Yolun kot farkı standartlara uygun hale getirildikten sonra, yolda sıcak asfalt serimi yapılacak.




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