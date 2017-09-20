Malatya’da değişim ve dönüşüm çalışmalarına devam ediyor

Malatya’da 3 mahallede değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yürütülüyor

Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında Özalper Mahallesi sınırlarında bulunan Aliya, Ahu ve Tevhit Sokakta çevre düzenlemeleri son aşamaya gelirken, son rötuşların ardından 3 sokağı da sıcak asfalt dökülecek.

Çalışmalarda, 340 metre uzunluğunda Aliya Sokakta, 2 metre kaldırım, 1.2 metre bisiklet yolu yapılırken 68 ağaç dikip, 34 aydınlatma direği monte edildi. 470 metre uzunluğundaki Ahu Sokak’ta ise 3 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde de cep otoparklar yapıldı. 300 metre uzunluğundaki Tevhit Sokakta 3.5 metre genişliğinde kaldırımlar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları ile aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Aliya Sokak’ın yol genişliği 8 metre, Ahu Sokak’ın genişliği 10.5 metre, Tevhit Sokağın genişliği ise 12 metre olarak yapıldı. Eski SSK Hastanesinin bulunduğu bölgenin önemli derecede trafik yükünü çeken sokaklarda oluşan otopark sorunu da Aliya ve Ahu sokağın birleştiği noktalara yapılan araç otopark alanları ile ortadan kaldırıldı.

Yapılan çevre düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı 3 sokağında trafiğinin yoğun olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.