Malatya'da Dünya Yürüyüş Günü kutlamaları

Dünya Yürüyüş Günü Malatya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'ndeki Hilalpark'ta toplanan aralarında öğrencilerin de olduğu grup, park çevresinde yürüyüş yaptı.

Kutlama programında konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın içeriğinde düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla fiziksel aktivite ile ilgili özel gün ve haftaların etkin olarak kutlanması yer almaktadır. Bu kapsamda 81 ilimizde ‘3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' haftası çeşitli etkinliklerle düzenli olarak her yıl kutlanmaktadır. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği ile bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek, toplumda fiziksel aktivite bilincinin oluşturulması ve hareketsiz bir yaşamın yol açabileceği hastalıklardan korunmak amaçlanmaktadır. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite kalp ve beyin fonksiyonlarının düzenli çalışması ve bazı hastalıkların önlenmesinde ve iyileşmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle gün içinde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımız için önemli bir faktördür. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir.3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliğimize katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve Yeşilyurt Kent Konseyine ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza saygılarımı sunuyor, etkinliğimizin verimli şekilde geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra çuval yarışı, halat çekme, dart atma gibi oyunlar oynandı.