Malatya'da engellilere tekerlekli sandalye

Malatya'da 43 akülü sandalye tespit edilen engelli vatandaşlara törenle dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından alınan 43 akülü tekerlekli sandalye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay'ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. Engelli vatandaşları anlayarak onların derdine derman olmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Malatya Büyükşehri Belediyesi olarak, yol, bina yapmanın yanı sıra sosyal belediyeciliği de önemsediklerini söyledi. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın, engelli vatandaşlar için engelsiz bir Malatya oluşturmak için çalışmalar yaptığını belirten Nogay, “Büyükşehir Belediyesi olarak sıkıntılarınız bir nebze olsun gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 234 akülü, 348 manuel olmak üzere yaklaşık 582 tane tekerlekli sandalye dağıttık. Bugünde 28 tane akülü, 7 tane ağır engelli, 8 tane manuel olmak üzere toplam 43 tane araç dağıtacağız. Vatandaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için, Kernek Külliyesi altında tamir atölyemiz var. Malatya'daki engelli vatandaşlarımızın tamamına hizmet veriyoruz. Burada tekerlekli sandalyelerini tamir ettirebilirler.” İfadelerine yer verdi.

Bunların yanı sıra engelli vatandaşların sosyal alanlarda da daha aktif olmaları adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Nogay, “Büyükşehri Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın önceliğinde 3 Aralık itibariyle Yeşiltepe de Engelsizler yüzme havuzu ve fitness salonunu faaliyete geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımız haftanın her günü buralardan faydalanabilecekler" dedi.

Engelli vatandaşların eğitimlerini de önemsediklerini dile getiren Nogay, bu kapsamda KPSS kursları açtıklarını ve 970 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi. 350 engelli bireyin memur olarak atandığını da anımsatan Nogay, “1-3 Aralık Tarihlerinde fuarımız var. Bu fuarda tüm kamu kuruluşlarının engelli vatandaşlar için sağladıkları sosyal imkanları anlatacaklar. Rehabilitasyon merkezleri de buraya kuracakları stantlarda, engelli vatandaşlarımızı bilgilendirecekler. Malatya da 70 bin engelli vatandaşımız var. Biz şu ana kadar 3 bin 250 vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz Malatya'nın tamamına ulaşabilmek” diye konuştu.