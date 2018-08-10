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10 Ağustos 2018 03:39

Malatya’da feci kaza : 2 ağır yaralı

Malatya’da yoldan çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Malatya’da feci kaza : 2 ağır yaralı

10 Ağustos 2018 03:39


Kaza Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent istikametine çevre yolu üzerinde seyir halinde olan T. S. idaresindeki 16 JYY 17 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çöşnük kavşağı içerisinde refüje çarparak defalarca takla attıktan sonra yol kenarında savrularak durabildi.


Feci kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrasında araç içerisinden çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.


Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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