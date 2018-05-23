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23 Mayıs 2018 18:10

Malatya’da FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bylock kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı.

Malatya’da FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

23 Mayıs 2018 18:10


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik 10 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt ile iltisaklı ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 11’ine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.


Tutuklanan zanlılar daha sonra Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.




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