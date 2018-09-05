Malatya’da FETÖ/PDY ile etkin mücadele

Ömer Urhal, Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek “Bu yıl şuana kadar toplam 629 şahıs hakkında işlem yapılmış. Bunlardan 99 şahıs tutuklanmış" dedi.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Polisevinde düzenlediği basın toplantısı ile 2018 yılının ilk 8 ayını değerlendirdi. Bu dönemde Terörle Mücadele ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları anlatan Urhal, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere tüm örgütlerle etkin mücadele sürdürüldüğünü kaydetti. FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 aylık süre zarfında toplam 629 şahıs hakkında işlem yaptıklarını belirten Urhal, “Bunlardan 99 şahıs tutuklanmış, 205 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 260 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

PKK-KCK-PYD ve YPG Terör Örgütüne yönelik de yapılan operasyonlarda 44 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlarda 19’unun tutuklandığını belirten Urhal,” DHKP/C Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alınmış şahıs işlemlerinin andından serbest bırakılmıştır. DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi. Urhal, ayrıca çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 yabancı terörist savaşçının da Malatya’da yakalandığını dile getirerek “Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 146 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 106 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiştir” diye konuştu.

"Malatya huzurlu ve güvenli bir yer"

Emniyet Müdürü Urhal, basın toplantısında ayrıca diğer yıllara göre Malatya’da asayiş olaylarında azalma olduğunu ifade ederek kentin huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu dile getirdi. Vatandaşların kendilerini huzur ve güven içinde hissedebilmeleri için suç ve suçlularla etkin mücadele ettiklerini ifade eden Urhal, Malatya’da istatistiklere bakıldığında birçok suç oranında azalmaların yaşandığını kaydetti.

Suçları aydınlatma oranlarımızda ülke ortalamasının üzerinde olduklarını kaydeden İl Müdürü Urhal, il geneli meydana gelen asayiş olaylarının yaklaşık yüzde 90’ının ise merkez ilçelerde meydana geldiğini söyledi. Silah ve bıçakla öldürme dahil kasten öldürme olaylarının yüzde 100’nün aydınlatıldığını belirten Urhal, “Son üç yılın 8 aylık Ateşli Silahlar ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması olaylarında 224 şahıs gözaltına alınmış bunlardan 51’i tutuklanmış 87 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır” şeklinde konuştu.

8 ayda 430 bin kişi sorgulandı

Emniyet Müdürü Urhal, ayrıca 8 aylık süre zarfında Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince de yapılan şok uygulamalarda 430 bin 423 kişinin sorgulandığını söyledi. Bu uygulamalar esnasında aranan bin 794 şüphelinin de yakalandığını kaydeden Urhal, şu bilgileri verdi:

“Bu uygulamalarda 309 ruhsatsız tabanca, 149 kuru sıkı tabanca, 228 av tüfeği, 613 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 981 adet tabanca mermisi, 2 kg 840 gram uyuşturucu madde, 3 bin 291 adet uyuşturucu hap, 411 adet kesici alet, 450 TL sahte para ve 36 pet şişe kaçak (boğma) rakı ele geçirilmiştir. Yine 47 faili meçhul olay aydınlatılmış, 16 yabancı şahıs hakkında ise adli işlem yapılmış, 7 yabancı şahıs hakkında da idari işlem yapılmıştır”

Trafik ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler veren Urhal, yılık ilk 8 ayında kontrol edilen 324 bin 985 araçtan 57 bin 986 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 93 milyon 775 bin 369 TL cezai işlem uygulandığını dile getirdi.