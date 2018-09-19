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Malatya'da gaziler günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Malatya’da düzenlenen tören ile kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Malatya'da düzenlenen tören ile kutlandı.


Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Buradaki programın ardından protokol üyeleri, şehir mezarlığında bulunan Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, dua etti. Gaziler Günü dolayısıyla son tören Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.


Törene, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk , askeri ve mülki erkan, gaziler ile öğrenciler katıldı.

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