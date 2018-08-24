Malatya’da hastalar unutulmadı

Bülent Avşar’ın koordinesinde Kadın Kolları birimi Araştırma Hastanesindeki hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla, kadın kolları birimi ihtiyaç sahibi ailelerin İl Başkanlığı tarafından tespit edilen, ailelere ziyaret gerçekleştiren ve kurban eti ikram eden Kadın Kolları birimi , Bayramın ikinci gününde de Turgut Özal Araştırma Hastanesinde şifa bekleyen hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bülent Avşar konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Tüm teşkilatımız ile birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçe Başkanlıklarımız kendi bölgelerinde çalışmalarına devam ederken, İl Başkanlığımıza bağlı Kadın Kolları Birimimizde bizlerin koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bayramın 2. günü ihtiyaç sahiplerine kurban eti ikram edilirken, 3. günü de Turgut Özal Araştırma Hastanesindeki hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı ziyaret ettiler. Ve onları azda olsa mutlu edebilmek adına çeşitli hediyeler verdiler. Sosyal anlayışın tüm sorumluluklarını MHP Olarak yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çicek ise, “ Kadın kollarımız ile birlikte, il başkanlığımızın bizlere vermiş olduğu proğram çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretimiz ve bugünde hasta ve hasta yakınlarına ziyaretlerimiz devam etti. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız tm hızıyla devam edecektir” diye konuştu.