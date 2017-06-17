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17 Haziran 2017 10:38

Malatya’da “Huzur Ramazan-3” operasyonu

3’ kapsamında Malatya’da da kumar, tombala oynatılan mekanlara baskın yapıldı.

Malatya’da “Huzur Ramazan-3” operasyonu

17 Haziran 2017 10:38


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca 81 ilde Ramazan ayının son kumar operasyonu "Huzur Ramazan 3" dün gerçekleştirildi. Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanelere baskın yapıldı.


Kavaklıbağ Mahallesinde bir kahvehanede yapılan operasyonda yasa dışı tombala oyunun oynandığı tespit edilirken polis 40 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 227 TL idari para cezası uyguladı.


Operasyonda tombala ve paralara da el konuldu.




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