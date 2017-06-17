Malatya’da “Huzur Ramazan-3” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca 81 ilde Ramazan ayının son kumar operasyonu "Huzur Ramazan 3" dün gerçekleştirildi. Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanelere baskın yapıldı.
Kavaklıbağ Mahallesinde bir kahvehanede yapılan operasyonda yasa dışı tombala oyunun oynandığı tespit edilirken polis 40 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 227 TL idari para cezası uyguladı.
Operasyonda tombala ve paralara da el konuldu.